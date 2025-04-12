السبت 14 شوال 1446 ﻫ - 12 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجمارك تضبط 55 طناً من الفواكه المهرّبة

منذ ساعة واحدة
الجمارك اللبنانية

الجمارك اللبنانية

A A A
طباعة المقال

ضبطت مفرزة البحث عن التهريب في مديرية الجمارك، في إطار الجهود المستمرة لحماية الإنتاج الزراعي الوطني، وبتوجيه من وزارة الزراعة وتنسيق مع وزارة الاقتصاد، كمية من الفواكه المهرّبة بلغت 55 طناً من التفاح والإجاص خلال يومين، وتمت مصادرتها بالكامل وتسليمها للجيش اللبناني.

وبلغ مجموع الغرامات المفروضة على المخالفين 17.6 مليار ليرة، أي ما يعادل ضعفي قيمة البضاعة المضبوطة، في خطوة تهدف إلى ردع عمليات التهريب التي تلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الزراعي وسلامة الغذاء.

وأكدت وزارة الزراعة أن مكافحة التهريب أولوية وطنية، مشددة على مواصلة التنسيق مع الجهات الرسمية لكشف الشبكات الضالعة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المرتكبين، حمايةً للإنتاج المحلي وضماناً لاستقرار السوق وصحة المواطنين.

    المزيد من أخبار لبنان

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: نحن على العهد والوعد.. النهوض بالبلد لا يكون إلا بوحدة اللبنانيين
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    سلام سيشارك في ذكرى الحرب الأهلية في ساحة الشهداء غدًا
    الريجي
    وحدة من "الريجي" كمنت لسيارة وهذا ما ضبط داخلها!

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
    إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
    "فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟
    لافتة على طريق المطار تحمل شعار "عهد جديد للبنان"
    صورة.. إحراق لافتة "عهد جديد للبنان" على طريق المطار!