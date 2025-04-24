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الجماعة تنفي مصادرة صواريخ لها في العرقوب!

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 5:18 مساءً
"الجماعة الإسلامية"

"الجماعة الإسلامية"

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نفت الجماعة الإسلامية مصادرة صواريخ لها في العرقوب جنوب لبنان، وقالت انها لا تملك قواعد عسكرية في تلك المنطقة ولا في غيرها ولا علاقة لنا بالصواريخ المصادرة.

وفي وقت سابق افادت معلومات ان الجيش اللبناني صادر أعتدة عسكرية وصواريخ تابعة للجماعة في منطقة العرقوب.

الصواريخ المصادرة في العرقوب

الصواريخ المصادرة في العرقوب

وأوضح بيان الجماعة الإسلامية: “أن الجماعة لا تملك قواعد عسكرية في المنطقة المذكورة ولا في غيرها، كما تنفي أن يكون لها صلة أو علاقة بالأعتدة والصواريخ المصادرة إذا كان الخبر صحيحاً”، ودعت كل وسائل الإعلام تقصّي المعلومات من مصادرها تبياناً للحقيقة وصوناً لها.

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