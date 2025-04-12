الجميل: حان الوقت كي يقتنع حزب الله ويسلم السلاح!

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، خلال إحياء الذكرى الخمسين لانطلاق المقاومة اللبنانية، أنّ ما تحقق هو “انتصار لقضية المقاومة اللبنانية، وانتصار نهائية الكيان اللبناني على مشاريع الضم والدمج، وانتصار لبنان على كل المحتلين وعلى مشاريع التوطين والوطن البديل، وانتصار سيادة الدولة على الدويلات، والهوية اللبنانية على محاولات تغيير وجه لبنان”.

وشدّد الجميّل في كلمة ألقاها من عين الرمانة، بالقرب من تمثال الرصاص، على أنّ “هذا الانتصار هو انتصاركم، أيها المقاومون، أحياءً وشهداء، وننحني اليوم أمام إيمانكم وتضحياتكم”. وأضاف: “نجتمع اليوم من خزان المقاومة اللبنانية لنجدّد القسم، ونقول: لبنان أولًا، وسيادة لبنان أولًا، وكرامة لبنان أولًا”.

وقال: “من البداية لم نكن نريد فتح جراح الحرب. نحن أكثر من يعرف بشاعة الحرب، لأننا نعرف قيمة الموت، وبكينا على أهلنا وإخوتنا، وسقط لنا أكثر من 5513 شهيدًا. الجزء الأكبر من قصتنا هو قصة مقاومة دفاعًا عن لبنان. جئنا اليوم لنقول هذه القصة كما هي، لمنع التزوير الذي بدأ في سنة 1990 من قبل النظام السوري وحلفائه، ولنكرّم أبطالنا ونأخذ العبر حتى لا تتكرر الحرب”.

واستذكر الجميّل بدايات الحرب، معتبرًا أن الحديث عن “حرب أهلية” يختصر الحقيقة: “نسمع عن حرب أهلية وكأن اللبنانيين جنّوا وأطلقوا النار على بعضهم البعض، لكن الحقيقة أن مقاومتنا لبنانية بوجه الغريب، بوجه الفلسطيني والسوري. كان هناك احتلال فلسطيني، وقد حذّر الشيخ بيار من مخطط التوطين، وعطّلوا الدولة والجيش. وتبيّن لاحقًا أن هناك مشروعًا حقيقيًا لاستبدال فلسطين المحتلة بلبنان كوطن بديل”.