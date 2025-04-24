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الجميل عن الانتخابات في بيروت: إما التوصل إلى نوع من الاتفاق أو العمل على حصول توافق

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 4:52 مساءً
سامي الجميل

سامي الجميل

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اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية أن” نقاشًا كهذا حول الانتخابات البلدية في بيروت لا يثار على بعد أسبوعين من الانتخابات ومعالجة مواضيع بنيوية كالمناصفة وصلاحيات المحافظ لا تتم على عجل”.

وقال: “لدينا خيار من اثنين إما التوصل الى نوع من الاتفاق لمرة واحدة فقط يؤمن الاستحقاق ضمن الشراكة والعيش المشترك في هذه الانتخابات على أن ننتقل بعدها فورًا إلى معالجة هذا الإشكال الذي ليس سوى نموذج عن مشاكل البلد الكثيرة أو العمل على حصول توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن المناصفة”.

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