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الجميل لروداكوف: للسير في ملف عودة النازحين السوريين الى نهايته

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2022 6:41 مساءً
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل والسفير الروسي الكسندر روداكوف

رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل والسفير الروسي الكسندر روداكوف

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل السفير الروسي الكسندر روداكوف وعرض معه آخر المستجدات.

وحضر اللقاء النائب الدكتور سليم الصايغ، عضو المكتب السياسي الكتائبي فادي عردو، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله.

أعاد الجميل خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، “التذكير بالمبادرة التي كان اطلقها عام 2018 بالنسبة لملف النازحين السوريين، وتطرق اللقاء الى ملف النازحين، لاسيما ان الكتائب كانت السباقة الى طرح موضوع لعب روسيا دورا اساسيا في عودة النازحين السوريين الى بلادهم انطلاقا من دورها في المنطقة والذي يخولها ان تكون وسيطا فاعلا على هذا الصعيد”.

وشدد الجميل على “ضرورة السير في الملف الى نهايته وفصل عودتهم عن ترقب التسوية السياسية النهائية بالنسبة الى سوريا، لرفع العبء الكبير عن كاهل لبنان، الذي لم يعد يملك القدرة على التحمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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