الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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الجميل: نصّب نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً

منذ 57 دقيقة
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غرد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل عبر “تويتر”، قائلا: “بالأمس، نصّب نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها من دون استئذانه”.

وتابع: أما أنتم، أين أنتم؟ علامَ تتقاتلون؟ على أيّ رئاسة؟ أيّ حكومة؟”

 

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