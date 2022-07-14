الجميل: نصّب نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً

غرد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل عبر “تويتر”، قائلا: “بالأمس، نصّب نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها من دون استئذانه”.

وتابع: أما أنتم، أين أنتم؟ علامَ تتقاتلون؟ على أيّ رئاسة؟ أيّ حكومة؟”

بالأمس، نصّب #نصرالله نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورّطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها دون استئذانه. أما أنتم، أين أنتم؟ علامَ تتقاتلون؟ على أيّ رئاسة؟ أيّ حكومة؟

استعادة السيادة تبقى القضية الأم. من دونها لا وجود لدولة تتصارعون على مواقعها. — Samy Gemayel (@samygemayel) July 14, 2022