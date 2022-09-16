الجميّل: أرادوا إقرار موازنة ستؤدي إلى مزيد من التضخم والانهيار

اشار رئيس حزب الكتائب النائب “سامي الجميل”، في تصريح بعد جلسة مناقشة الموازنة إلى أنّ “موقفنا كان واضحًا منذ اليوم الأول وقد عبرنا عن اعتراضنا على الموازنة كنواب منذ 3 أيام، وكنّا ذاهبين لنصوّت ضدها” معتبرًا أنها “كارثية على الشعب اللبناني وستؤدي الى مزيد من الانهيار، عكس بيع الكلام للموظفين وللقطاع الخاص الذي سيتأذى من الموازنة بشكل كبير جدا أو الموظفين الذين نعطيهم بيد ونأخذ منهم باليد الأخرى”.

وعن كلام الرئيس ميقاتي قال: “علينا وضع الحسابات الصغيرة جانبًا، لأن لا احد مقتنع بهذه الموازنة من ميقاتي وجر، وأنا أتحداه أن يعلن انه مقتنع بالأرقام الموجودة بالموازنة”، سائلًا: “هل من الطبيعي أن تقر موازنة فيها 3 او 4 اسعار صرف؟”

وأضاف: “كانوا ذاهبين لإقرار موازنة مخالفة للدستور وستؤدي الى تضخم الأسعار وتفقير الناس ومزيد من الانهيار الاقتصادي”، لافتًا الى أنّ “ما نطلبه اليوم هو أن يدعو بري لجلسة لمناقشة الخطة الانقاذية التي وضعتها الحكومة ونحن مستعدون للمجيء غدا”.

كذلك، أعرب الجميّل عن سعادته بخطوة أطراف المعارضة، قائلًا: “ما أحفظه من هذا النهار هو وحدة المعارضة، ونتمنى ان تستمر هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الاستحقاقات لإنقاذ البلد، ومن الضروري أن نبقى يدًا واحدا كما كنا اليوم”.