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الجيش الإسرائيلي: سنمنع "حزب الله" من إعادة بناء نفسه

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2025 8:46 مساءً
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان

جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان. رويترز

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قال الجيش الاسرائيلي أنه هاجم في الشهر الأخير 50 هدفاً في عموم لبنان.

وأكد: “مواصلته العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه”.

وزعم الجيش الاسرائيلي أن الهجمات في لبنان جاءت بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان شكلت تهديداً لهم.

كما نشر الجيش الاسرائيلي عبر منصة “إكس” مشاهد زعم أنها من استهداف البنية التحتية التي أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وادعى الجيش الاسرائيلي أنه هاجم يوم أمس في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ودمر بنية تحتية أستخدمت لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله.

وكان الطّيران الحربي الإسرائيلي، قد شن غارةً عنيفةً استهدفت موقعاً في حي الحدث في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت امس، بعد 3 غارات تحذيريّة نفّذها الطّيران المسيّر الإسرائيلي.

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