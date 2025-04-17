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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نائب مجمع محيبيب في حزب الله في بليدا

منذ 41 دقيقة
بلدة بليدا

بلدة بليدا

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي القضاء على المدعو عبد النبي حجازي نائب مجمع محيبيب في حزب الله في بليدا جنوب لبنان.

وقال: “هاجمت قطعة جوية في وقت سابق اليوم في منطقة بليدا في جنوب لبنان وقضت على المدعو عبد النبي حجازي نائب مجمع محيبيب في حزب الله”.

وفي جديد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت مسيَّرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق النقعة في بلدة عيترون جنوبي لبنان.

لاحقاً، أعلنت وزارة الصحة عن سقوط قتيل جراء الاستهداف في عيترون.

كما استهدفت مسيَّرة إسرائيلية بلدة أم التوت قضاء صور.

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