الجيش اللبناني: استشهاد ضابط وعسكريَّيْن وإصابة مواطنين بانفجار ذخائر

أعلنت قيادة الجيش في بيان مساء الأحد استشهاد ضابط وعسكريين في الجيش وإصابة عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع – النبطية.
وجاء في البيان: “تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:
الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون
من مواليد 22/2/1992 عكار العتيقة – عكار.
تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارا من 21/1/2013، وتدرج في الترقية إلى رتبة ملازم اعتبارا من 1/11/2024.
حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
متأهل دون أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد
من مواليد 19/4/1987 حزرتا – زحلة.
تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارا من 27/10/2008.
حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
متأهل وله 3 أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا
من مواليد 8/10/1991 بلاط – مرجعيون.
تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارا من 13/9/2014.
حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.