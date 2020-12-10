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الجيش: توقيف 249 شخصاً من جنسيات مختلفة في تشرين الثاني

منذ 11 دقيقة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أوقفت قيادة الجيش 249 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، تم توقيف 249 شخصا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية”.

وقد شملت المضبوطات 32 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية ومراكب الصيد، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات.

وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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