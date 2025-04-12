الجيش فكّك معظم مواقع حزب الله جنوب الليطاني!

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، اليوم السبت، نقلاً عن مصدر مقرب من حزب الله بأن الجيش اللبناني أصبح يسيطر على معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب جنوب نهر الليطاني، في خطوة مهمة نحو تعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على أراضيها.

في حين أوضح مصدر أمني لـ”فرانس برس” أن هناك 265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله في هذه المنطقة، حيث قام الحزب بتسليم نحو 190 منها للجيش اللبناني.

وأكد أن الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، قد تمكن من تفكيك “معظم” هذه المواقع العسكرية في الفترة الأخيرة.

كما أشار المصدر الأمني إلى أن الجيش بات في “الخطوات الأخيرة” للسيطرة الأمنية على كافة المواقع الحزبية في جنوب الليطاني، ما يعكس تقدماً كبيراً في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة