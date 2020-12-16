الجيش: لا إصابات في صفوف العسكريين إثر مداهمة عدد من المنازل في بريتال

أكدت قيادة اليش اليوم الخميس أنه تُسجل أي إصابات في صفوف العسكريين إثر مداهمتها لعدد من المنازل في بريتال.
كما ضبطت معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون وكمية منها إضافة إلى أسلحة حربية مختلفة وقد قام المدعو”ح.ط” قاتل المواطن “ق.د” في بلدة علي النهري والصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف، بتسليم نفسه لعناصر الدورية، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.
واعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، انه “بتاريخ 16 /12 /2020، دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة من الجيش عدداً من المنازل في بلدة بريتال ـــ البقاع.
وعلى الأثر اشتبكت الدورية المذكورة مع عدد من المطلوبين ولم تُسجل أي إصابات في صفوف العسكريين.
كما ضبطت معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون وكمية منها إضافة إلى أسلحة حربية مختلفة وقد قام المدعو”ح.ط” قاتل المواطن “ق.د” في بلدة علي النهري والصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف، بتسليم نفسه لعناصر الدورية، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.