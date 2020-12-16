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الجيش: لا إصابات في صفوف العسكريين إثر مداهمة عدد من المنازل في بريتال

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 12:41 صباحًا
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أكدت قيادة اليش اليوم الخميس أنه تُسجل أي إصابات في صفوف العسكريين إثر مداهمتها لعدد من المنازل في بريتال.

كما ضبطت معملاً لتصنيع ​حبوب الكبتاغون​ وكمية منها إضافة إلى ​أسلحة​ حربية مختلفة وقد قام المدعو”ح.ط” قاتل المواطن “ق.د” في بلدة ​علي النهري​ والصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف، بتسليم نفسه لعناصر الدورية، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص”.

واعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​، في بيان، انه “بتاريخ 16 /12 /2020، دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ بمؤازرة قوة من الجيش عدداً من المنازل في ​بلدة بريتال​ ـــ ​البقاع​.

وعلى الأثر اشتبكت الدورية المذكورة مع عدد من المطلوبين ولم تُسجل أي إصابات في صفوف العسكريين.

كما ضبطت معملاً لتصنيع ​حبوب الكبتاغون​ وكمية منها إضافة إلى ​أسلحة​ حربية مختلفة وقد قام المدعو”ح.ط” قاتل المواطن “ق.د” في بلدة ​علي النهري​ والصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف، بتسليم نفسه لعناصر الدورية، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص”.

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