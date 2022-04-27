الجيش: مقتل مطلوب بتهمة التعامل مع داعش في وادي خالد

أعلنت قيادة الجيش مقتل مطلوب بتهمة التعامل مع تنظيم داعش الارهابي بعدما أطلقت دورية من المخابرات النار باتجاهه في منطقة وادي خالد.

واشارت القيادة الى أن المطلوب م.م يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وأثناء محاولة دورية من المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب، أقدم الأخير على محاولة دعس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر الى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله.

وجاء ذلك في بيان صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه: “بتاريخ 27/4/2022، وأثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب (م.م) الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، أقدم الأخير على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر الى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله”.