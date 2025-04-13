الجيش يضبط شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 12 /4 /2025، نتيجة المتابعة الأمنية والرصد، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل، شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.”

بتاريخ ١٢ /٤ /٢٠٢٥، نتيجة المتابعة الأمنية والرصد، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل، شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي… pic.twitter.com/1rzXWBk7ue — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 13, 2025