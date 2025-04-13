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الجيش يضبط شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2025 10:16 صباحًا
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 12 /4 /2025، نتيجة المتابعة الأمنية والرصد، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل، شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.”

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