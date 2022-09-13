توقيف عشرات الأشخاص بعد تحضيرهم لمغادرة لبنان بطريقة غير شرعية

أوقفت قوة من الجيش اللبناني 84 سوريًا ولبنانيا واحدًا في طرابلس، بعد توافر معلومات أنهّم يحضّرون لمغادرة الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 12 /9 /2022، ولدى توافر معلومات حول قيام أشخاص في منطقة المعرض – طرابلس بالتحضير لمغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية انطلاقاً من ميناء المدينة، توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة المذكورة وأوقفت 84 سوريّاً ولبنانياً واحداً.

وسُلّم الموقوفون إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق”.

وقد هزّت عاصمة الشمال منذ أشهر، حادثة غرق مركب أدت الى مقتل عدد من الأشخاص. والشهر الماضي عُثر على المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس.

وأوضح الجيش اللبناني وقتذاك أنّ المركب كان على عمق ٤٥٩ متراً ومسافة ١٣٠ متراً من موقع الغرق الذي حدّدته القوات البحرية.