الجيش يوقف 4 مواطنين في مناطق مختلفة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش 3 مواطنين وفقًا لما يلي:
توقيف المواطنَين (ع.ر.) و(خ.ر.) عند حاجز فيسان – الهرمل لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وضبْط كمية من المخدرات.
توقيف المواطن (ا.م.) عند حاجز القاسمية – صور وضبْط مسدس حربي دون ترخيص.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البحصاص – طرابلس، المواطن (ه.ا.) لتورّطه في إشكال وإطلاق النار عام 2023 ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخَرَين.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.