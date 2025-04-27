الجيش يوقف 4 مواطنين في مناطق مختلفة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش 3 مواطنين وفقًا لما يلي:

توقيف المواطنَين (ع.ر.) و(خ.ر.) عند حاجز فيسان – الهرمل لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وضبْط كمية من المخدرات.

توقيف المواطن (ا.م.) عند حاجز القاسمية – صور وضبْط مسدس حربي دون ترخيص.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البحصاص – طرابلس، المواطن (ه.ا.) لتورّطه في إشكال وإطلاق النار عام 2023 ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخَرَين.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.