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الجيش يوقف 8 أشخاص في مناطق مختلفة ويحبط عملية تهريب عبر البحر!

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2025 6:05 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفت 6 مواطنين وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنين: (ع.ا.ح.)، (خ.ح.)، (ع.خ.ح.)، في بلدَتَي عدوس ومجدلون – بعلبك، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
• توقيف المواطنين: (م.غ.)، (ع.غ.)، (ي.غ.)، في منطقة خلدة – جبل لبنان، لإطلاقهم النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز وادي التركمان – الهرمل المواطن (م.ص.) والسوري (ي.ش.)، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

كذلك تمكنت دورية من القوات البحرية مقابل شاطئ العريضة من إحباط عملية تهريب 27 سوريًّا عبر البحر بطريقة غير شرعية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.”

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