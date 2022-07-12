الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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الحاج متصلا بمولوي: للتشدد بمحاسبة مفتعلي حرائق رومية

منذ 53 دقيقة
رازي الحاج

رازي الحاج

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تواصل عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي هاتفيا، طالبا منه “التشدد في ملاحقة المتسببين بعدما تأكد ان الحرائق مفتعلة”، وذلك اثر اندلاع حريق جديد في المقلب الآخر من أحراج بلدة رومية، وبنقاط مغايرة ومنفصلة عن التي اشتعلت أمس الاثنين.

ودعا الحاج الى “التشدد في المحاسبة مع أحكام متشددة للمتسببين بالحرائق لمنع الاستهتار بما تبقى للبنان من ثروة طبيعية”.

وأشار الى أن “مولوي طمأنه أن الحريق تحت السيطرة والاليات ستبقى بحال تأهب، واكد العمل على ملاحقة المتسببين”.

كما تواصل الحاج مع رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني منصور سرور ليضعه بمستجدات الحرائق.

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