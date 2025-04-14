الحجّار: لتكثيف الدوريات خلال الأعياد والإجراءات اللازمة تحضيراً للإنتخابات

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، في مكتبه في الوزارة، بحضور النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، محافظ مدينة بيروت مروان عبود، مسيّر أعمال نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد روبير منصور، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدوّر، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي ورئيس شعبة الخدمة والعمليات بالوكالة العقيد عبدالله الحمصي، وتم البحث في عدد من الشؤون الأمنية.

وأثنى الحجار خلال الاجتماع على “الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في اليومين الماضين والتي تمكنت بنتيجتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف منفذ عمليات السطو على عدد من الصيدليات والمحال التجارية في مناطق مختلفة”، وطلب من “الاجهزة المعنية تكثيف التواجد الأمني على الأرض وتعزيز العمل الاستباقي وإجراء التحريات اللازمة وتسيير المزيد من الدوريات في مختلف المناطق حفاظا على الأمن والنظام لاسيما خلال فترة الأعياد”.

وشدّد على “ضرورة تكثيف الإجراءات في مكافحة عمليات تصنيع وتهريب المخدرات عبر الحدود وترويجها في الداخل”. كما طلب من الأجهزة المعنية “الايعاز باتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة خلال التحضير للعملية الانتخابية وصولاً الى إجرائها، والتشدد بضرورة عدم التدخل في العملية الانتخابية”.