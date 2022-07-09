السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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الحريق الهائل في الجنوب مستمر.. ومناشدة إلى المعنيين

منذ 6 دقائق
حريق - تعبيرية

حريق - تعبيرية

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أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أنّ أكثر من 28 آليّة موجودة في زفتا للعمل على إخماد الحريق في معمل السجّاد، مشيراً إلى أنّ “الحريق لا يهدّد المنطقة لأنه في مكان معزول لكن المبنى معرّض للسقوط”.

وقال في حديث لـmtv: “الحريق محصور في بقعة المعمل لكن هناك نقصاً في المياه ونطالب السلطات المعنيّة بتأمينها”.

واندلع حريق هائل عصر يوم الجمعة الواقع في 9 تموز 2022 في مباني معمل حسين قبلان الذي يعتبر أكبر مصنع سجاد في منطقة الشرق الاوسط، وأفيد أن سببه احتكاك كهربائي ما تسبب باندلاع النيران التي أتت على كل المعدات والماكينات في المعمل، اضافة إلى مئات الاطنان من السجاد.

وبحسب المعلومات، امتد الحريق الى كل المعمل حيث كان العمال خارج المكان.

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