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الحشيمي: المجتمع الدولي يتحمّل مسؤوليّة التمادي الإسرائيلي

منذ 8 دقائق
بلال الحشيمي

بلال الحشيمي

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أدان النائب بلال الحشيمي “استباحة الاحتلال حرمة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء الغاشم على المصلين والمرابطين فيه”.

واستنكر في بيان: “تمادي الاحتلال الإسرائيلي في غيه وتدنيسه الأماكن المقدسة في شهر رمضان المبارك”، محملًا “المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف الأرعن”، محذرًا إياه “من تملصه في محاسبة هذا الكيان الغاصب ومعاقبته على أفعاله المشينة التي دأب عليها”.

وحيا الحشيمي “الفلسطينيين البواسل الذين يثبتون في كل مرة للعالم أجمع أنهم أصحاب الحق وأصحاب الأرض، من خلال تشبثهم بمقدساتهم الدينية وبأرضهم والذود عنها بدمائهم وأرواحهم سائلًا الله لهم النصر المؤزر”.

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