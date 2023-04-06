الحواط: لبنان خُطف إلى محور لا يُشبهه

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “لا شيء صعب. لبنان ليس منهارًا كما يصوّره البعض، والصحيح وجود سوء إدارة ومنظومة خطفت لبنان إلى محور لا يشبه الشعب اللبناني، ولكن عندما يعود لبنان إلى السكة الصحيحة، تنتظم الدولة والمؤسسات من جديد ويعود لبنان الذي نعرفه، لبنان الذي عملت من أجله القوات اللبنانية والكنيسة اللبنانية، وهكذا نعيش مجددًا في هذا البلد بكرامتنا”.

الحواط وخلال ريسيتال الآلام الذي أقامته منسقية جبيل في حزب “القوات اللبنانية” في كنيسة مار يوحنا مرقص، أضاف: “يمر لبنان اليوم في مرحلة استثنائية وزمن رديء لم يشهد تاريخه الحديث مثيلاً له. ولأننا كمسيحيين نلتزم بهذا الوطن وبالكنيسة، نقول إن القيامة آتية وكذلك التغيير الحقيقي والفرج، وعلينا الإتكال على الله لإنقاذ البلد، وكسياسيين من واجبنا ومسؤوليتنا العمل لكي يصبح لدينا وطن نفتخر به ومؤسسات ترفع الرأس وانتخاب رئيس يستعيد الانتظام إلى السلطة من جديد وحكومة جيدة لانطلاق الدولة من جديد”.