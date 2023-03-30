الخميس 8 رمضان 1444 ﻫ - 30 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأميركية إلى اللبنانيين: للإسراع بانتخاب رئيس

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 30 - مارس - 2023 6:29 مساءً
وزارة الخارجية الأميركية

وزارة الخارجية الأميركية

A A A
طباعة المقال

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف اليوم الخميس 30/3/2023 ألا بديل أمام لبنان للتعافي الاقتصادي سوى إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقالت ليف، التي زارت لبنان ودولا أخرى بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، إن قادة لبنان يفتقرون فيما يبدو إلى “الإحساس بالضرورة الملحة” لإخراج بلادهم من أزمته الاقتصادية والسياسية الحادة.

ودعت اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ورأت أنّ الاتفاق بين السعودية وإيران قد يكون له تأثير مهدئ ونافع في لبنان وفي المنطقة كلها.

    المزيد من أخبار لبنان

    قاعة مجلس النواب
    لجنة الأشغال: إلغاء العقد ووقف السير بآلية تلزيم المطار
    الوزير هيكتور حجار
    حجار: لضرورة تنظيم مؤتمر لبحث ملف النازحين
    قائد الجيش جوزف عون
    سلسلة استقبالات لقائد الجيش

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
    من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
    شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام