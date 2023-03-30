الخارجية الأميركية إلى اللبنانيين: للإسراع بانتخاب رئيس

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف اليوم الخميس 30/3/2023 ألا بديل أمام لبنان للتعافي الاقتصادي سوى إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقالت ليف، التي زارت لبنان ودولا أخرى بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، إن قادة لبنان يفتقرون فيما يبدو إلى “الإحساس بالضرورة الملحة” لإخراج بلادهم من أزمته الاقتصادية والسياسية الحادة.

ودعت اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ورأت أنّ الاتفاق بين السعودية وإيران قد يكون له تأثير مهدئ ونافع في لبنان وفي المنطقة كلها.