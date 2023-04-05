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الخارجية اللبنانية تدين اقتحام المسجد الأقصى

منذ 9 دقائق
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين “بأقسى العبارات اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمتواجدين فيه”.

ورأت الوزارة في بيان، “أن استسهال المسؤولين الاسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم واراضيهم، هو نتيجة لإفلات اسرائيل المتكرر من العقاب”.

كما دعت الوزارة “المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها”.

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