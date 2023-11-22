الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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الخارجية اللبنانيّة تنوّه بهدنة غزة: نأمل أن تستتبع بحلّ عادل للقضية الفلسطينية

منذ 5 دقائق
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالجهود الحثيثة القطرية والأميركية وكل من ساندهم من الدول للوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وتُشدد الوزارة على أهمية هذه الهدنة كمدخل للوصول إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والدخول الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء والدواء، تمهيدًا لعودة المهجرين قسرًا من سكان وبقائهم في أرضهم.

وتأمل الوزارة أن يستتبع ذلك العمل حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

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