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الخارجية: ندعو رعاة وقف الأعمال العدائية للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها للقرار 1701

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2025 7:33 مساءً
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيان أدانت فيه “الاعتداء الاسرائيلي على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وما تسبب به من حالات هلع لدى المدنيين إضافة الى الأضرار المادية”.

ودعت الوزارة “الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لقرار مجلس الامن ١٧٠١، والالتزامات المتعلقة بترتيبات الامن كونها تُقوّض السلم والامن الاقليميين، وجهود الدولة اللبنانية للحفاظ على السيادة الوطنية”.

وأضاف الوزارة في بيانها: “ستواصل الوزارة إتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لهذه الانتهاكات، وإنسحاب اسرائيل من كافة المناطق والنقاط اللبنانية التي ما زالت تحتلها، مع تشديد لبنان على التزامه بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته”.

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