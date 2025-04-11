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الخازن: زيارة الرئيس عون إلى المرفأ والنافعة رسالة واضحة!

منذ 8 دقائق
الوزير السابق وديع الخازن

الوزير السابق وديع الخازن

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علّق الوزير السابق وديع الخازن على زيارتي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مصلحة تسجيل السيارات والأليات ومرفأ بيروت، وقال في تصريح: “الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى دائرة تسجيل السيارات والآليات، ومن ثم إلى مرفأ بيروت، تحمل من دلالات وطنية ومسؤولية عالية في مقاربة ملفات أساسية تتعلّق بمكافحة الفساد وضبط المخالفات المالية والإدارية”.

أضاف: “لقد شكلت هذه الجولة رسالة واضحة بأن لا أحد فوق المحاسبة، وأن الدولة عازمة على فرض هيبة القانون وتعزيز الشفافية في الإدارات والمؤسسات العامة”. ولفت إلى أنّ “هذه الخطوة الجريئة، تؤكد التزام فخامة الرئيس بنهج الإصلاح والمساءلة، وتمنح اللبنانيين بارقة أمل نحو بناء دولة العدالة والمؤسسات”.

وختم الخازن: “كل التقدير لفخامة الرئيس عون على هذه المبادرة الوطنية، وعلى ما تحمله من معاني حقيقية لوقف الهدر والتجاوزات، وإرساء قواعد الحكم الرشيد”.

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