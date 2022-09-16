الخبز إلى حدود الـ 20 ألف!

زاد سعر ربطة الخبز تماشياً مع سعر الدولار والمحروقات في السوق السوداء، رغم انخفاض سعر الطحين بنحو 200 دولار في السوق اللبنانية، فضلاً عن انخفاض القمح عالمياً بنحو 90 دولاراً.

وأصدرت وزارة الاقتصاد جدول أسعار ربطة الخبز التي ارتفعت بحجم كبير إلى حدود الـ20 ألف ليرة لبنانية.

توازياً، أكّد نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان، سيف لـ “النهار” أنّه “بحسب دراسة أجرتها وزارة الاقتصاد يجب أنّ يتغيّر سعر الربطة، جراء ارتفاع سعر الصرف والمازوت والكلفة التشغيليّة”، مشيراً إلى أن “انخفاض سعر الطحين عالمياً، لن يخفّض سعر ربطة الخبز لأنّ الأفران تستورد الطحين المدعوم الذي لا يزال يحتسب على سعر دولار 1,500 ليرة لبنانية، وبالتالي، فإن كلفة الطحين المتدنيّة، لن تغيّر في سعر ربطة الخبز، وما سيساهم في ارتفاعها هو ارتفاع المواد الأوليّة، بالإضافة إلى تكلفة المازوت والكهرباء”.

ولفت سيف إلى أنّ “الأفران ستلتزم بقرار وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، التي يتوجب عليها التدخّل لمنع خسارة الأفران”.