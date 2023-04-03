الخليفي: نحثّ الأشقاء في لبنان على تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية

أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي أن الزيارة الى لبنان تأتي في إطار تعزيز العلاقة الثنائية بين قطر ولبنان وتطويرها على كل الصعد وحريصون على مدّ يد العون والمساعدة للأشقاء في لبنان.

وقال الخليفي لـmtv: “العمل ضمن المنظومة الدولية هو ركيزة أساسية ضمن استراتيجية قطر وسياستها الخارجية والمشاركة في اجتماع باريس مهمة جداً وأهم النتائج التي خرجت عن لقاء باريس هي حثّ المسؤولين على ملء الفراغ الرئاسي”.

وأضاف: “نحثّ الأشقاء في لبنان على تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية وقطر تحرص على توحيد الجهود الاقليمية والدولية لمساعدة لبنان”.