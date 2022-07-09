الخليل: سيبقى لبنان الأول في المجال الاعلامي والثقافي والسياحي

استقبل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل قبل ظهر اليوم في دارته في صور، رئيس جمعية “هلا صور” الثقافية الاجتماعية الكاتب الدكتور عماد سعيد الذي دعاه الى تقديم محاضرة اقتصادية شاملة في معرض الكتاب العربي الثامن الذي ستقيمه الجمعية في تشرين الأول 2022 في مركز باسل الاسد الثقافي في صور، في إطار فعاليات المعرض الذي سيرعاه ويفتتحه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى.

ورحب الخليل بالدعوة، وقرر ان يحاضر في المعرض، مشيدا بكل جهد تبذله هلا صور في اطار توضيح صورة دور وزارة المال في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والامنية في لبنان، مشيرا الى “اهمية تعزيز الاقتصاد الوطني وقيمة الليرة وتحريك عجلة كافة المشاريع التي تدفع بالبلد خطوات ايجابية الى الامام”.

وشكر سعيد للخليل “الذي يدعم باستمرار انشطة هلا صور وخاصة معرض الكتاب العربي الذي يعتبر محطة تاريخية ثقافية في لبنان والعالم العربي”.

واكد ان “لبنان سيبقى الأول في المجال الاعلامي والثقافي والسياحي كونه يملك خبرات غير مسبوقة في الوطن العربي بل في الشرق بشهادة المختصين والمخضرمين من عرب وأجانب”.

في هذا الاطار، تسلم الخليل برنامج المعرض الذي سيستمر من 29 تشرين الأول حتى 12 تشرين الثاني 2022، ويتخلله تكريمات ومهرجان الشعر العربي وندوات وجناح لفلسطين والاصدارات الجنوبية ومتابعات في السياسة والثقافة والاقتصاد والاعلام والفنون”.