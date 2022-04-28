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الدفاع المدني: نواصل البحث عن مفقودي زورق طرابلس الى جانب الجيش

28 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 11:57 صباحًا
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افادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان بانه “لليوم الخامس على التوالي، تواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، العمل لمؤازرة الوحدات البحرية في الجيش اللبناني، في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الشامل براً وبحراً عن المفقودين الذين كانوا على متن الزورق الذي تعرض للغرق قبالة شاطئ طرابلس.

وقد توزعت العناصر على امتداد الشاطئ اللبناني من العبدة مرورا بطرابلس وشكا، ثم البترون وصولاً إلى جونية في محاولة للعثور على أي من المفقودين.

ويشار إلى أنه تم استخدام طائرة مسيرة Drone للحصول على صور جوية دقيقة تسهم في مساعدة العناصر لاتمام عمليات البحث والإنقاذ”.

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