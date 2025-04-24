الدفاع المدني يعلن انتشال أشلاء قتيلين في بنت جبيل!

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، بيان جاء فيه:

“تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وفي إطار المهام الإنسانية والوطنية التي تضطلع بها المديرية العامة للدفاع المدني، تمكّنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة اليوم الخميس 24 نيسان 2025، من انتشال أشلاء قتيلين في قضاء بنت جبيل، إحداها عُثر عليها في بلدة دير سريان، والأخرى في منطقة الصلعة – محيط بلدة دير سريان، وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان”.

وأضاف البيان، “قد تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى صلاح غندور الطبي العام، حيث ستُجرى الفحوصات المخبرية اللازمة، لا سيما تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هوية الشهيدين وفقاً للأصول المعتمدة”.

وختم البيان: “تجدد المديرية العامة للدفاع المدني تأكيدها التزامها مواصلة تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في المناطق المتضررة، بكل تفانٍ ومسؤولية، لكشف مصير جميع المفقودين”.