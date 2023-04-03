الدولار إلى مزيد من التراجع... كم سجل؟

لا يزال دولار السوق السوداء يسجّل المزيد من التراجع، وقد كسر مساء اليوم عتبة المئة ألف نزولاً.

وبلغ في سوق الصرّافين، 99500 ليرة لبنانيّة للمبيع و99000 ليرة لبنانيّة للشراء.

وكان كشف مصدر مالي عن أن هذا الانخفاض موقت لا يمكن التعويل عليه، وغير مبني على اي معطيات اقتصادية ومالية.

ويشرح المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان سبب هذا الانخفاض المرحلي ليس فقط سحب الرواتب، بل ايضا تدخل مصرف لبنان بشكل جدي، لكن الاخير لا يمكن ان يستمر في التدخل الى ما لا نهاية نظرا الى الشح الكبير في الدولار وعدم القدرة على “لمّ” كميات وافرة من السوق المحلية كما كان يحصل سابقا.