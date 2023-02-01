الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الدولار الأسود" يتخطّى الـ 60 ألفًا من جديد

منذ 13 دقيقة
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعًا، متخطّيًا الـ 60 ألفًا، حيث تراوح بين 60400 و60800.

هذا وقد أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي اعتبارًا من أول شباط، مشيرًا إلى أنّ هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.

ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقًا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقًا لسعر السوق الموازية.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الأشغال علي حمية
    حمية: ممارسة المسؤولية تكون بنقلها من المكاتب إلى الميدان
    لبنان يدخل في ذروة العاصفة
    لبنان يدخل في ذروة العاصفة.. والثلوج على الـ700 متر!
    منتجات الألبان
    مصادرة حليب يحتوي على حشرات

    الأكثر قراءة

    التيار الوطني الحر
    بالصوَر.. استقالات جماعيّة من "التيّار" في مسقط رأس قائد الجيش
    شركة "OMT"
    هل سحب مصرف لبنان رخصة "OMT"؟
    مصرف لبنان
    تعميم جديد لمصرف لبنان بشأن السحوبات النقدية