"الدولار الأسود" يتخطّى الـ 60 ألفًا من جديد

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعًا، متخطّيًا الـ 60 ألفًا، حيث تراوح بين 60400 و60800.

هذا وقد أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي اعتبارًا من أول شباط، مشيرًا إلى أنّ هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.

ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقًا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقًا لسعر السوق الموازية.