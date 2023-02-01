الدولار يحلّق مجدداً... فكم سجل؟

يواصل دولار السوق السوداء تحليقه مسجلاً أرقاماً قياسية غير مسبوقة.

وسجّل سعر صرف الدولار، بعد ظهر اليوم الأربعاء 1\2\2023، 63.000 ليرة للمبيع و63.300 ليرة للشراء.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث الى وكالة “رويترز”، بأن “لبنان سيرفع سعر صرف الدولار من 1507 إلى 15000 ليرة في الأول من شباط، مع الاشارة الى ان سعر الصرف الرسمي الحالي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.

واوضح سلامة إن “هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019”. ولفت الى إن البنوك التجارية في البلاد “ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500”.

وأوضح أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات “لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة”. ولفت الى “إن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار”.