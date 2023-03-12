الدولار يختتم الأسبوع محلقاً

افتتح دولار السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاعه.

وسجل الدولار 92000 ليرة لبنانية للشراء و91500 ليرة لبنانية للبيع.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي محمد الشامي كان قد أكد في حديث سابق لصوت بيروت انترناشونال ان تعاميم مصرف لبنان لها تداعيات سلبية وإيجابية في آن معاً، لان مصرف لبنان يبقى الجهة الرسمية الوحيدة التي تملك سلطتها بالأصالة وليس بالوكالة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو الجهة الوحيدة التي تأخذ الإجراءات في ظل غياب تام للسلطات الباقية في لبنان، ولذلك لا يتحمل مصرف لبنان وحيداً مسؤولية الانهيار الكبير الذي نعيشه.

واكد الشامي ان اي تعميم لمصرف لبنان غير قادر على لجم الارتفاع النوعي والمستدام في سعر صرف الدولار لأنه لا يرافق هذه التعاميم إجراءات من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتزام بالمهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وخطة عملية وعلمية للنهوض بالاقتصاد.