الدولار يُسجّل ارتفاعًا بسيطًا.. كم بلغ؟

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الأربعاء، بين 98000 ليرة لبنانية للشراء و98300 ليرة لبنانية للمبيع للدولار الواحد، مسجلًا ارتفاعًا بسيطًا، إذ تراوح صباحًا بين 97500 ليرة لبنانية للشراء مقابل 98000 ليرة لبنانية للمبيع.

في هذا المجال، يلفت الخبير الاقتصاديّ أنطوان فرح في حديث لـ “المركزية” إلى أنّ أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة التي تساهم بخفض الدولار حتى لو ببطء يمكن ملاحظته من خلال مراقبة منصة “صيرفة” التي يضخّ عبرها المصرف المركزي الدولار في السوق، فارتفاع الأرقام في الأيام الأخيرة، والتي قاربت الـ 90 مليون دولار يوميًا، بعد أن كانت حركتها خجولة بداية وتتراوح بين الـ 30 الى 35 مليون دولار يوميًا، تُشير إلى أنّ هناك ضخّا إضافيّا للعملة الخضراء في السوق.