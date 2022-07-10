الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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الدويهي: ألم يحن الوقت للبننة الإنتخابات الرئاسية؟

منذ 16 دقيقة
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غرد النائب ميشال الدويهي عبر “تويتر”، قائلا: “دستوريا، 7-8 أسابيع تفصلنا عن موعد أول جلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “لماذا لا يبادر من تطرح أسماؤهم إعلاميا كمرشحين محتملين إلى إعلان ترشحهم وبرنامجهم الرئاسي؟”

وتابع: “الى متى غياب الشجاعة وانتظار “كلمة سر” إقليمية ودولية”؟

وختم: “ألم يحن الوقت لـ “لبننة” هذا الاستحقاق”؟

 

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