الدويهي: ألم يحن الوقت للبننة الإنتخابات الرئاسية؟

غرد النائب ميشال الدويهي عبر “تويتر”، قائلا: “دستوريا، 7-8 أسابيع تفصلنا عن موعد أول جلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “لماذا لا يبادر من تطرح أسماؤهم إعلاميا كمرشحين محتملين إلى إعلان ترشحهم وبرنامجهم الرئاسي؟”

وتابع: “الى متى غياب الشجاعة وانتظار “كلمة سر” إقليمية ودولية”؟

وختم: “ألم يحن الوقت لـ “لبننة” هذا الاستحقاق”؟

دستوريًا،٧-٨ أسابيع تفصلنا عن موعد اول جلسة نيابية لإنتخاب رئيس #الجمهورية_اللبنانية .لماذا لا يبادر من تُطرح اسمائهم اعلاميا كمرشحين محتملين على اعلان ترشحهم وبرنامجهم الرئاسي؟

الى متى غياب الشجاعة وانتظار "كلمة السر" اقليمية ودولية؟ الم يحن الوقت ل "لبننة" هذا الاستحقاق؟#لبنان — Michel C Douaihy د.ميشال دويهي (@MDOUAIHY) July 10, 2022