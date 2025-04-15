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الرئيس بري: لن نؤجل الانتخابات البلدية "ولو لدقيقة واحدة"

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2025 9:46 صباحًا
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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أكّد رئيس المجلس النواب نبيه بري على رفضه القاطع على الإطلاق لتأجيل الانتخابات البلدية، مضيفاً “بالتالي لا نرى موجباً تقنياً أو لوجستياً أو قانونياً أو سياسياً أو بلدياً لتأجيل الانتخابات حتى ولو لدقيقة واحدة”.

وجدّد برّي في حديث لـ”الجمهورية” التأكيد على أنّ “الوقت ليس متاحاً لإجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، خصوصاً وأنّ هذه الانتخابات باتت على الأبواب، ومجرّد الدخول في تعديلات للقانون البلدي، قد يفتح الباب على تأجيل الانتخابات وهو ما لا نريده”.

وحول الانتخابات البلدية في بيروت، أكّد بري وجوب المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيِّين في مجلس بلدية العاصمة، ويجب على كل الأطراف أن تسعى إلى تحقيق هذه الغاية وعدم الإخلال بها.

والمعلوم في هذا السياق أنّ بري يُركّز في اتصالاته على هذا الموضوع، مع كل الجهات المعنية بانتخابات بلدية بيروت، ويؤكّد ضرورة، أن يُصار إلى صياغة توافقات وتفاهمات تفضي إلى تحقيق هذه المناصفة وتأكيدها.

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