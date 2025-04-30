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الرئيس سلام: الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها

منذ دقيقتان
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، رئيس لجنة الاشراف على تنفيذ آلية اتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية في الجنوب الميجور جنرال جاسبير جيفيرز والرئيس الجديد للجنة الميجورجنرال مايكل ليني الذي تسلم مهامه اليوم، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.

وأكد الرئيس سلام في خلال اللقاء أن “لبنان يلتزم بالاتفاق، والجيش اللبناني يواصل مهامه في توسيع الانتشار لبسط سيطرته بشكل كامل على الأراضي اللبنانية”، وشدد على “ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقها للاتفاق ووقف الاعتداءات التي تطال مختلف المناطق”، مؤكداً ضرورة “انسحابها الكامل من كل الأراضي والتلال التي تحتلها”. كما طالب بـ”ضرورة إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين”.

وقال الرئيس سلام: “إن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها، إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها لبنان لتعزيز قدرات الجيش عديدا وعتادا، وشكر الرئيس سلام للجنرال جيفيرز على الجهود التي بذلها على رأس اللجنة التي طالب بتفعيل عملها أكثر”، متمنيا التوفيق للجنرال ليني في مهامه الجديدة.

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