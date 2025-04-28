الرئيس سلام تلقى وعداً من وفد أمريكي ببذل جهود للتشجيع على دعم لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم وفدًا من “معهد الشرق الأوسط – واشنطن” برئاسة عضو مجلس أمناء المعهد الجنرال جوزف فوتيل. وضم الوفد: نائب الرئيس الدكتور بول سالم، المقدم براين سيرسي، ماري بولز بيتي دوردال، جنيفر جيغليو، الكولونيل نتانيال هيوستن، ندى حمادة، كورتني لوبل، فراس مقصد، ميشال فوتيل ومانيوس شولتز.

واستمع الوفد خلال اللقاء إلى “رؤية الرئيس سلام وما تحقق منذ استلامه مهامه ولغاية اليوم والانجازات العديدة على الصعيدين الأمني والسيادي وعلى صعيد اتفاق وقف النار والعثرات والتحديات التي لا تزال باقية، وخصوصًا بقاء الإسرائيليين في المواقع الخمسة”.

وتم التطرق إلى “الإنجازات في الملفات الاقتصادية والمالية، وخصوصًا قانون السرية المصرفية الذي تم إقراره في مجلس النواب الأسبوع الماضي، إضافةً إلى ذهاب وفد وزاري إلى واشنطن والمحادثات التي اجراها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات اقتصادية أخرى، وهذه كلها بداية واعدة للموضوع الاقتصادي”.

وعرض سلام ايضًا لـ”أهمية استقلالية القضاء ومشروع القانون الذي سيرسل إلى مجلس النواب في هذا الشأن”، وأعطى تقييمًا لقراءته لوضع لبنان ضمن التغييرات الإقليمية، خصوصًا في سوريا، وانفتاح دول الخليج على سوريا ولبنان وأهمية رفع العقوبات عن سوريا ليستفيد لبنان من هذه الفرص.

واستمع الوفد بدقة الى ما تناوله رئيس الحكومة، واعدًا بـ”أن يبذل في واشنطن جهودًا للتشجيع على دعم لبنان والدولة والجيش والمسار الإصلاحي الاقتصادي، وصولًا إلى انعاش الاقتصاد اللبناني”.

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السرايا بعد ظهر اليوم وفدا من معهد الشرق الاوسط- واشنطن برئاسة عضو مجلس امناء المعهد الجنرال جوزف فوتيل، وضم الوفد نائب الرئيس الدكتور بول سالم وكلا من : المقدم براين سيرسي، ماري بولز بيتي دوردال، جنيفر جيغليو، الكولونيل نتانيال… pic.twitter.com/LVVfEBmtJS — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) April 28, 2025