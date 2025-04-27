الأثنين 30 شوال 1446 ﻫ - 28 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام يطالب بالتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

منذ 14 ساعة
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

A A A
طباعة المقال

دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية”.

وطالب سلام الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية بـ”التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية”.

كما أكّد سلام أن “لبنان يلتزم ببنود القرار ١٧٠١ كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية، وان الجيش اللبناني يواصل عمله ويوسع انتشاره في الجنوب كما في سائر الأراضي اللبنانية لبسط سلطة الدولة، وحصر السلاح بيدها وحدها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المال ياسين جابر . رويترز
    خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
    نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوّته أو بتهديدها في لبنان
    النائب بيار بو عاصي
    النائب بو عاصي: ليس دوري تطمين البيئة الحاضنة للحزب.. هذا الغنج غير مقبول

    الأكثر قراءة

    العلم اللبناني
    امتعاض شيعيّ من "الخداع الإيرانيّ"؟!
    صحة الكبد (تعبيرية)
    بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة
    رامي مخلوف
    إعلان غريب وصادم من رامي مخلوف.. ماذا جاء فيه؟