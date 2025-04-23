الرئيس عون إطلع من وزيرة التربية على أولويات وزارة التربية

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات نيابية وتربوية، وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التي أوضحت انها اطلعت الرئيس عون على ما تحقق في الوزارة منذ توليها هذه الحقيبة، وما تم استكشافه خلال هذه المرحلة.

وقالت: “وضعت فخامة رئيس الجمهورية في ألاولويات التي حددتها وهي الاهتمام بالفاقد التعليمي ونوعية التعليم، وفي ما يتعلق بالهيئة التعليمية ما قبل الجامعي والجامعي ومطالب افرادها وما هو مطلوب منهم لاسيما الجودة في الأداء”.

كما أكدت “ضرورة الإصرار على وضع حجر الأساس للتطوير وليس فقط إدارة ازمة، والاساس هو الالتزام بالقانون والاليات التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة والركيزة الأساسية لكل قرارات وزارة التربية”.

المر

واستقبل الرئيس عون النائب ميشال المر الذي أوضح ان البحث مع رئيس الجمهورية تطرق الى الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، إضافة الى الاستحقاقات السياسية المرتقبة، ومنها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تبدأ في محافظة جبل لبنان.

ممثلة رئيس الجمهورية لدى الفرانكوفونية

واستقبل الرئيس عون كارلا اده بعد صدور مرسوم تعيينها ممثلة شخصية لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الدولية الفرانكوفونية، وزودها بتوجيهاته وعرض معها ابرز المواضيع المشتركة بين لبنان والمنظمة الفرانكوفونية، متمنيا لها التوفيق في مسؤوليتها الجديدة.