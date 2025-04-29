الرئيس عون إلى أبو ظبي

بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بزيارة رسمية إلى أبو ظبي تبدأ غدًا الأربعاء وتستمر ليومين، يجري خلالها محادثات مع صاحب السمو وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

وفي وقت سابق قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن: “لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب”.

أضاف: “لبنان متمسّك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من شأنه أن يحرّك اقتصادها من جديد ويوفّر فرصًا تسهّل عودتهم”.

وأردف: “من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تبادر إلى مساعدته في تحقيق هذا الهدف”.