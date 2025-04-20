الرئيس عون: الجيش يكرس بدمائه قسمه من أجل لبنان

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تطور الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية بعد ظهر اليوم الأحد، وبقي على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.

وقدّم عون التعازي بشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا في اثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الامن والاستقرار وإبعاد الخطر عن المواطنين وسكان القرى الجنوبية.

وشدد عون، على أن “الجيش الذي اقسم رجاله على يمين الشرف والتضحية والوفاء يكرسون بدمائهم قسمهم من اجل لبنان واللبنانيين”.

الرئيس عون تابع تطور الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية بعد ظهر اليوم وبقي على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.

– الرئيس عون قدّم التعازي بشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا في اثناء… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 20, 2025

غارات اسرائيلية على الجنوب

لم يهدأ الوضع الأمني في جنوب لبنان منذ الصباح مع تواصل التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات على البلدات والمدنيين.

فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على بلدة أرنون – يحمر الشقيف، وغارات أخرى بين بلدتَي بصليا وجباع في إقليم التفاح.

وطاولت الغارات جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات إقليم التفاح، إضافة إلى مرتفعات سجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان بمنطقة جزين.

وفي وقت سابق، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق عام كوثرية السياد- الشرقية، ظهر اليوم، وأسفرت عن سقوط ضحية وجريحَين. كما شنّت مسيّرة غارة بصاورخَين على منزل في بلدة حولا وقد أدّت إلى سقوط ضحية أيضاً.

انفجار جسم من مخلفات العدو داخل آلية للجيش في بريقع

وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني عن انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل آلية للجيش في بلدة القصيبة – بريقع جنوبي البلاد.

وقال الدفاع المدني إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط وجنديان في الجيش اللبناني، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب الاسرائيلية داخل آلية عسكرية تابعة للجيش على طريق بلدة القصيبة بريقع جنوب لبنان.