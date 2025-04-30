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الرئيس عون: الجيش يواصل العمل على إزالة المظاهر المسلحة

منذ 11 ساعة
الرئيس جوزاف عون والجنرالات الأميركيان جاسبر جيفر ومايكل ليني

الرئيس جوزاف عون والجنرالات الأميركيان جاسبر جيفر ومايكل ليني

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، الذي قدّم له خلفه الجنرال مايكل ليني، الرئيس الجديد للجنة.

وخلال اللقاء، شدّد الرئيس عون على ضرورة تفعيل عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكرّرة على السيادة اللبنانية، والانكفاء من التلال الخمس التي لا تزال تحتلها، إضافة إلى ضرورة إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، ولا سيّما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل تنفيذ عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر، والعمل على إزالة المظاهر المسلحة، التزاماً بالقرارات الدولية لا سيّما القرار 1701.

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