الرئيس عون: على الدولة تأمين الاستقرار لتشجيع المغتربين على الاستثمار

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا مؤسس ورئيس شركة “Vitex Pharmaceuticals” الدكتور الياس شامي ووفد ضم عددا من المسؤولين في الشركة المسجلة في ولاية ساوث ويلز ضمن الكومنولث الاوسترالي، وضم الوفد الدكتور انيس شامي، البروفسور ايلي زوقي، جانيت زوقي بو شقرا، عدنان محمد صوان، مصطفى عبد العزيز سعادة، ربيع سليم الخطيب وميشال أبو سليمان.

وقدم الوفد للرئيس عون التهاني لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، ثم عرض اهداف الزيارة الى لبنان لتبادل الأفكار وتقديم الاقتراحات مع ممثلين عن وزارة الصحة حول افضل الممارسات التنظيمية وضمان الوصول الى ادوية ذات جودة عالية.

وابدى الوفد الرغبة في “استكشاف فرص التعاون مع رجال الاعمال اللبنانيين بهدف دعم الاقتصاد اللبناني وتأمين فرص عمل للشباب اللبناني”.

وأشار الدكتور انيس شامي الى ان جامعة البلمند ستكرم والده الدكتور ايلي شامي عبر اطلاق اسمه على مركز المحاكاة الطبية الجديد في حرم الجامعة في الكورة تقديرا لمساهماته. وأوضح ان الشركة “تعمل على انشاء مجمع صناعي لانتاج الادوية في اوستراليا، ما يشكل خطوة استراتيجية لرفع Vitex الى قائمة افضل خمس شركات ادوية عالميا. وستوظف اكثر من الف موظف وهي مصممة على انتاج اكثر من 30 مليار جرعة دوائية توزع في أسواق آسيا والمحيط الهادىء وأميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط والخليج العربي”.

ووجه شامي للرئيس عون دعوة الى حضور افتتاح المجمع الجديد الذي سيحضره رئيس وزراء اوستراليا، معربا عن تعلقه بوطنه الام لبنان، مبديا رغبته في مشاركة نجاح شركته في العالم مع “شعب لبنان وقيادته، لأننا نؤمن بان نجاح أي فرد من أبناء الاغتراب اللبناني هو نجاح لنا جميعا”.

الرئيس عون

من جهته، جدد الرئيس عون افتخاره باللبنانيين المبدعين في كل العالم، معتبرا أنهم “ثروة لبنان الحقيقية”، ولفت الى ان اللبنانيين في اوستراليا تحديدا، “ساهموا بشكل جذري في تطوير العلاقات بين البلدين، وهم منخرطون بشكل حيوي في بنية المجتمع الأوسترالي ومؤسساته وموضع تقدير كبير من هذا المجتمع ومسؤوليه”، وقال: “لبنان بحاجة اليكم، وكل مرة التقي بالمنتشرين اللبنانيين في العالم، ألمس مدى تعلقهم بجذورهم ورغبتهم القوية في مساعدة وطنهم الأم، ومن واجبات الدولة اللبنانية اليوم تأمين الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان أو الاستقرار فيه”.