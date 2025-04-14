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الرئيس عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ.. ولم يطرح علينا التطبيع

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2025 7:01 مساءً
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال مقابلته مع قناة الجزيرة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال مقابلته مع قناة الجزيرة

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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حديث لـقناة “الجزيرة”، ان “احدا لم يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل، ولبنان ملتزم بمقررات قمة ⁧‫بيروت‬⁩ ومؤتمر ⁧‫الرياض ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان كما نؤيد العودة إلى اتفاق الهدنة سنة 1949”.

وشدد على أن “الجيش يقوم بواجبه وهو مستعد لتحمل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام”، لافتا الى أن “إنجازات الجيش كبيرة وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضا، والجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقا ويصادر أسلحة دون اعتراض من حزب الله”.

ورأى أن “حزب الله واع لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، هناك رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة”.

وكشف أن “الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله”، وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدا عن القوة”.

وقال: “نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصن لبنان وتنبثق عنها الاستراتيجية الدفاعية”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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