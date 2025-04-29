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الرئيس عون: لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2025 2:40 مساءً
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

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قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن: “لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب”.

أضاف: “لبنان متمسّك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من شأنه أن يحرّك اقتصادها من جديد ويوفّر فرصًا تسهّل عودتهم”.

وأردف: “من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تبادر إلى مساعدته في تحقيق هذا الهدف”.

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