الرئيس عون: لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن: “لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب”.

أضاف: “لبنان متمسّك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من شأنه أن يحرّك اقتصادها من جديد ويوفّر فرصًا تسهّل عودتهم”.

وأردف: “من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تبادر إلى مساعدته في تحقيق هذا الهدف”.